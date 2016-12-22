В Москве установлен температурный рекорд за 140 лет наблюдений

Температура в Москве поднялась до 7,7 градусов, что является абсолютным рекордом за последние 140 лет наблюдений, заявили в Гидрометцентре. Об этом сообщает «Интерфакс».
Данную температуру зафиксировала московская метеостанция на ВДНХ в 3:00. «К полуночи воздух прогрелся до 6,5 градусов, а к 3 часам ночи — до 7,7 градусов, что стало максимальным значением для 17 декабря», — рассказали агентству.
10 декабря синоптики пообещали «апрельскую погоду» в Москве в течение недели. По их словам, температура должна была быть выше нормы на 4–6 градусов. 15 декабря центр «Фобос» предупредил о «тропических ливнях» и аномальном тепле в столице — о температуре на 8-10 градусов выше нормы.
На Новый год, по словам синоптиков, температура в Москве также будет выше нормы, так что в столице полностью сойдет снежный покров и установится пасмурная, ветреная и сырая погода.