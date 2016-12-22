Синоптики рассказали о тропических ливнях и рекордном тепле в Москве

В выходные, 16 и 17 декабря, в Москве выпадет до 45% месячной нормы осадков, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Тропические ливни и рекордное тепло идут на Москву. Субтропическое тепло превысит климатическую норму на 8–10 градусов», — сообщил он.

Такая теплая погода в декабре бывает раз в десять лет, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода будет ненастная. В субботу ожидается 3–5 градусов, в воскресенья 0–4 градуса. Пик тепла с субботы на воскресенье может достигнуть рекордных отметок», — отметила она.

По словам Поздняковой, только за субботу может выпасть от 5 до 12 мм осадков. «В воскресенье тоже ожидается дождь, переходящий в снег. В течение воскресенья температура понизится. В понедельник уже будет отрицательная температура, и на улице будет очень скользко. Это будет очень сложная ситуация на дорогах — гололедица и много снега затруднят движение», — заключила она.

Ранее синоптики рассказали, что температура воздуха в Москве в начале новогодних праздников будет выше нормы на 6 градусов — воздух прогреется до нуля градусов.

