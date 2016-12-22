Синоптики пообещали москвичам апрельскую погоду на следующей неделе

Погоду в Москве на следующей неделе можно сравнить с апрельской. Об этом в разговоре с РБК сказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начиная с завтрашнего дня температура будет выше нормы на 4–6 градусов. Это действительно значимая аномалия», — подчеркнул он. По его словам, усредненная температура на следующей неделе ожидается около нуля или выше.

Большую часть недели температура воздуха днем и ночью ожидается положительная, добавил Вильфанд. «В среду и четверг температура будет до плюс пяти​ даже, это существенно», — отметил он. В эти дни, по его словам, ожидается небольшой снег и дождь. «Будут нерадостные осадки. Пушистого снега, который все любят зимой, не будет. Ожидается такая тусклая погода, неинтересная», — заключил глава Гидрометцентра.

В воскресенье, 10 декабря, температура воздуха днем в столице составит от одного до трех градусов тепла. «Днем облачно, небольшие осадки, на дорогах местами гололедица», — говорится на сайте Гидрометцентра. Также в Москве в этот день ожидается ветер, порывы которого составят 5–​10 м/с, а местами — до 15 м/с.