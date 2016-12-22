Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год

Температура воздуха в Москве в начале новогодних праздников будет выше нормы на 6 градусов и составит около нуля, рассказал РБК ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Пока тенденция неприятная. С 30 декабря по 2 января ожидается пасмурная, ветреная и сырая погода», — сообщил он.

В ближайшие дни столичный регион ждет обновление рекордов максимальной температуры.

«15 декабря в Москве будет 0–2 градуса, что на 4–6 градусов выше нормы. Небольшие осадки ожидаются утром, местами гололедица. В Москве вообще сойдет снежный покров», — сказал Леус.

Текущая неделя в столице будет облачной, ветреной и сырой, отметил он.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу, 15 декабря, температура воздуха в Москве будет 0–2 градуса, ожидаются небольшие осадки. В субботу термометры покажут 1–3 градуса, ветер усилится до 12–13 м/c, ожидается дождь со снегом, может выпасть значительное количество осадков. В воскресенье ожидается до двух градусов тепла.

«Такая температура больше подходит для начала ноября. После 18 декабря существует тенденция на понижение температуры. Последняя декада декабря ожидается наиболее холодной по сравнению с предыдущими декадами», — сказала Позднякова.

Она отметила, что к 19 декабря температура в Москве понизится до минус 5 градусов.