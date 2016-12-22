Россияне выбрали название для моста через Керченский пролив

В России завершилось голосование за название моста в Крым. Его лидером оказался вариант Крымский мост. Теперь оно появится на топографических картах и дорожных информационных указателях

Крымский мост (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В России завершилось голосование за название моста между Кубанью и Крымом. Победу одержал вариант Крымский мост, следует из графика опубликованного на сайте назовимост.рф. Сколько именно пользователей за него проголосовали на сайте пока не уточняется.

«Голосование завершено», — отмечается на портале. Теперь официальное название моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

Второе место, согласно результатам, заняло название Керченский мост. За ним, на третьем месте, оказался вариант Мост воссоединения.

Соответствующий опрос был запущен месяц назад, 16 ноября, российским Минтрансом. Свой голос за понравившийся вариант названия для транспортной переправы в Крым на специальном сайте мог отдать любой пользователь интернета.

Изначально ведомством было предложено всего пять названий — Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы и Мост Воссоединения. «Было много дискуссий и в СМИ, и на разных интернет-площадках. Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование», — объясняли в министерстве подобный выбор.

Однако на сайте голосования также была предусмотрена графа «свой вариант». В итоге в лучшую десятку, согласно результатам опроса, попали варианты пользователей Таврический мост, Российский мост, Мост свободы и Мост единства.

Впервые вопрос о названии моста в Крым был поднят на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре прошлого года. Тогда глава государства предложил провести по этому поводу «опрос» или «референдум». «Как люди назовут, пускай так и будет», — отмечал Путин.



Мост протяженностью 19 км должен стать самым длинным в России. Он соединит Крым с материковой частью России. Стоимость проекта составляет почти 230 млрд руб. Строители ранее планировали открыть рабочее движение по мосту в декабре 2018 года. Окончательно объект, по их данным, должен быть сдан в июне 2019 года. Генподрядчиком строительства транспортной переправы является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Прежде, в августе, Украина пожаловалась на потерю грузооборота по морю из-за строительства российской стороной моста в Крым. В конце сентября Киев заявил, что подаст в суд на Россию за строительство Крымского моста, которое наносит «экологический ущерб». После этого, в декабре, генпрокурор ​Украины Юрий Луценко заявил, что Киев намерен провести экспертизу нарушений при строительстве этого транспортного объекта. В случае, если это расследование подтвердит ущерб экологии, Украина привлечет к проверке страны — члены Организации черноморского экономического сотрудничества, отмечал Луценко.

На полуострове в свою очередь эти слова тогда назвали «космической глупостью». «Никаких реальных перспектив у этой затеи нет», — отмечал глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, 5 сентября, украинское издание «Диалог.ua» со ссылкой на «несколько независимых источников» сообщило о том, что на первых этапах возведения Крымского моста «появились важные технические проблемы, которые не позволят завершить строительство» конструкции. Прежде в этот же день об этом в своем блоге писал украинский народный депутат Борислав Береза. Бизнесмен Аркадий Ротенберг, занимающийся строительством моста через Керченский пролив, позже назвал эти сообщения не соответствующими действительности. «На заборе тоже пишут», — замечал он.