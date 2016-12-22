Аксенов назвал «космической глупостью» заявления Киева по мосту в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «космической глупостью» заявление Украины о планах расследовать строительство моста в Крым. Комментарий Аксенов разместил на своей странице в Facebook.

Генпрокурор ​Украины Юрий Луценко заявил, что Украина намерена провести экспертизу нарушений при строительстве Россией моста в Крым, и если проверка подтвердит ущерб экологии, Киев привлечет к расследованию страны Черноморского сотрудничества.

«Луценко не может справиться с апатридом, бегающим по киевским крышам, но при этом позволяет себе делать заявления космического масштаба и космической же глупости», — написал глава Крыма.

По мнению Аксенова, «никаких реальных перспектив у этой затеи нет».

«Но надо понимать, что в данном случае реальность для представителей киевского режима не имеет значения. Делая подобные заявления, они, по сути, выступают в роли интернет-троллей, главная задача которых — засорять информационное пространство вокруг полуострова продуктами своей жизнедеятельности», — подытожил Аксенов.

В августе Украина пожаловалась на потерю грузооборота по морю из-за строительства моста в Крым, а в конце сентября Киев объявил, что подает на Россию в суд,

Россия, присоединившая Крым в 2014 году, начала строительство Крымского моста в 2016 году. Стоимость проекта составляет почти 230 млрд руб.Автомобильное движение по мосту, который будет самым протяженным в России, планируется открыть в декабре 2018 года, полностью завершить строительство власти обещают к лету 2019 года.