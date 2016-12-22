Киев планирует создать группу по расследованию строительства моста в Крым

Если экспертиза подтвердит, что строительство Крымского моста приведет к экологической катастрофе, Украина обратится к странам Черноморского сотрудничества для проведения расследования. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге, передает телеканал «112 Украина».

Экспертиза проводится в рамках уголовного дела. Украина может предложить Болгарии, Грузии, Румынии и Турции создать совместную следственную группу. Это будет сделано в рамках Европейской конвенции о взаимопомощи по уголовным делам.

Украина вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году — после присоединения Крыма к России.

В конце сентября Киев заявил, что подаст в суд на Россию за строительство Крымского моста, которое наносит «экологический ущерб».

В августе МИД Украины выразил протест России из-за «запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года». Министерство назвало строительство моста незаконным и заявило, что Киев «не предоставлял согласие на такое строительство». Также в министерстве заявили, что постройка моста может нанести урон экологии региона.

В июне замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк предупредил, что ввод в строй моста через Керченский пролив угрожает национальной безопасности страны. Также это приводит к значительному уменьшению заходов судов в порты Мариуполя и Бердянска, спаду их грузооборота и снижению рентабельности металлургических предприятий в регионе.

Строительство Крымского моста длиной 19 км началось в 2016 году. Он станет самым протяженным мостом в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в декабре 2018 года. Полностью строительство должно быть закончено в июне 2019 года. Стоимость проекта составляет 228,3 млрд руб.