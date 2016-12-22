Небензя опроверг слова Тиллерсона о 35 тыс. гражданах КНДР в России

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя опроверг слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о 35 тыс. гражданах Северной Кореи, работающих в России. Об этом Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам Небензи, граждане Северной Кореи «не трудятся в России на рабских условиях, они работают на основании межправительственных соглашений с КНДР, которые гарантируют их права».

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон 13 декабря заявил, что из-за дефицита рабочей силы в России в стране вынуждены работать около 35 тыс. граждан КНДР. Тогда же он отметил, что Москва поддержала резолюции Совбеза ООН по отношению к Пхеньяну, хотя могла «наложить на них вето». Также, по его словам, в КНДР «есть некоторые нарушения, их нетрудно увидеть», имея в виду принудительный труд.

По словам Тиллерсона, США готовы провести прямые переговоры с Северной Кореей «без предварительных условий». По мнению госсекретаря, представители Вашингтона и Пхеньяна могли бы «поговорить, например, о погоде». Тиллерсон отметил, что две страны должны обсудить «то, над чем надо совместно работать». Глава Госдепа подчеркнул, что США оставили «дверь для переговоров открытой».

Постпред США в ООН Никки Хейли 30 ноября заявила, что всему миру необходимо разорвать отношения с КНДР в связи с очередным ракетным запуском, который прошел 29 ноября.

По ее словам, режим Пхеньяна будет «полностью уничтожен» в случае объявления войны Вашингтону.