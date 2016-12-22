Бизнес-омбудсмен предложил сделать ставку «налога на майнинг» менее 14%

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с предложением ввести в России «налог на майнинг» криптовалют «с определенного уровня мощностей», говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы омбудсмена. По мнению Титова, ставка налога должна быть «чуть меньше, чем НДС для инновационных компаний», то есть менее 14%, отмечается в сообщении.

Технически взимание налога может быть реализовано установкой «небольшого блока в майнинговом процессоре, который будет напрямую отчислять на счета налоговой службы процент от операции», поясняется в сообщении.

Титов также выступает за законодательное определение технологии блокчейна, понятий «токен» и «майнинг». Криптовалюты он предлагает приравнять к иностранной валюте, разрешить гражданам держать счета в них и свободно обменивать.

«Сейчас регулирования нет как такового. В результате наши компании регистрируются в Японии. А государственный подход «штормит» от варианта все запретить до желания создать российский крипторубль», — приводит пресс-служба слова Титова.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству определить порядок налогообложения майнинга, срок исполнения — 1 июля 2018 года. Также кабмину и Центробанку поручено разработать порядок регулирования ICO. В ЦБ идею «налога на майнинг» поддержали.

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин 21 ноября заявил, что рассматривать криптовалюты как деньги преждевременно, по его словам, сейчас они являются финансовыми инструментами. Мишустин выступил за то, чтобы операции с криптовалютами облагались налогами так же, как операции с финансовыми инструментами.

Борис Титов намерен принять участие в выборах президента в 2018 году. Помимо него об этом заявили действующий глава государства Владимир Путин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, журналистка Ксения Собчак и другие.