Глава ФНС предложил облагать налогом доход от майнинга криптовалют

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин уверен, что относиться к криптовалютам как к полноценным деньгам пока преждевременно.

«Чтобы стать деньгами, это целая история, что должно случиться. Когда-то и бумажные деньги, когда вводились в оборот, в них никто не верил, должны были быть обеспечены золотым запасом соответствующие резервы центральных банков. На сегодняшний день криптовалюта — это финансовый инструмент», — сказал Мишустин в интервью телеканалу РБК.

По словам главы ФНС, операции с криптовалютами должны облагаться налогами по аналогии с операциями с финансовыми инструментами. В частности, должен облагаться налогом доход, полученный в результате майнинга криптовалют.

«Я убежден в том, что необходимо облагать налогом такие операции, но правильно абсолютно оценив экономические последствия использования криптовалюты», — сказал Мишустин.

В конце октября 2017 года президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство, касающиеся налогообложения и регистрации занимающихся майнингом компаний. Они должны быть внесены в законодательство до 1 июля 2018 года.

В середине ноября первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ поддерживает идею ввести налог на майнинг криптовалют.