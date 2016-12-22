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Совфед попросит МЧС разобраться о причинах неприятного запаха в Москве
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Совфед попросит МЧС разобраться о причинах неприятного запаха в Москве
Общество, 13:15
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Совфед попросит МЧС разобраться о причинах неприятного запаха в Москве
Сенаторы рассчитывают, что МЧС установит причины появления в вони в Москве. Ранее ведомство сообщало, что превышений ПДК сероводорода в столице не зафиксировано, отмечая разовые выбросы сероводорода в районе полигона «Кучино»
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сенаторы попросят МЧС установить причину неприятного запаха в Москве. С таким предложением выступила член верхней палаты от Республики Тыва Людмила Нарусова, передает корреспондент РБК. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала ее. «Действительно, давайте запросим», — сказала она.

На прошлой неделе жители сразу нескольких районов Москвы заметили сильный неприятный запах в воздухе. 11 декабря Роспотребнадзор сообщил, что причиной вони стал попавший в воздух меркаптан — сернистое соединение, которое добавляют к газу, используемому в домах и котельных для обнаружения утечки по запаху.

12 декабря министр природных ресурсов Сергей Донской пообещал наказать виновных в распространении запаха. Глава ведомства уточнил, что во избежание «голословных утверждений» необходимо дождаться подведения итогов проверок. Руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров пояснил РБК, что его ведомство продолжает проверку объектов, которые могли быть источником выброса в атмосферу дурно пахнущих веществ.

На следующий день МЧС сообщило, что в период с 8 по 13 декабря фиксировало в районе полигона «Кучино» в Балашихе «разовые» выбросы сероводорода.

«Зафиксированы разовые, не оказывающие значимых последствий на организм человека превышения ПДК сероводорода в атмосферном воздухе вблизи полигона твердых бытовых отходов «Кучино» (город Балашиха)», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в сообщении подчеркивалось, что превышений ПДК сероводорода на территории города Москвы выявлено не было.

В ответ на это сообщение министр экологии Подмосковья Александр Коган заявил РБК, что полигон «Кучино» не мог служить источником неприятного запаха, который появился в Москве в пятницу, 8 декабря. «Посмотрите направление ветра: он был в другую сторону. Даже если оттуда был​​и запахи, полигон не мог являться источником», — сказал он РБК.​

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Демченко.
Теги: Совет Федерации , Москва , неприятный запах
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