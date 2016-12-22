На заводе в украинском Тернополе произошел взрыв

На комбинате «Стройиндустрия» в украинском городе Тернополе произошел взрыв, известно об одном пострадавшем. По предварительной версии, причиной произошедшего стал взрыв газовоздушной смеси, говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщения о ЧП поступили в экстренные службы вечером 14 декабря. При взрыве оказалась разрушена крыша строения на площади 576 кв. м. Под завалами оказался один из работников завода, мужчина 1951 года рождения. Он был госпитализирован в городскую больницу.

Взрыв мог стать следствием нарушения технологического процесса, говорится в сообщении ведомства. Специалисты ведут обследование здания и места инцидента.

В Австрии 12 декабря произошел взрыв на газораспределительной станции, входящей в состав Центрально-европейского газового хаба, через который в страны ЕС ведутся поставки российского газа. жертвами произошедшего стал один человек, 21 получили ранения. После инцидента поставки газа в Европу были нарушены, в связи с чем в Италии было объявлено чрезвычайное положение. На следующий день, 13 декабря, поставки были возобновлены. В австрийской полиции причиной произошедшего назвали техническую неисправность.