СМИ узнали об иске в Турции к представителю Трампа за помощь террористам

В Анкаре группа активистов ​подала в суд на спецпредставителя президента США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) Бретта Макгерка. Его обвиняют в попытке нарушения конституционного порядка страны, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Согласно заявлению активистов, Макгерк «поставлял террористам оружие», оказывал им логистическую и финансовую поддержку. «Каждый должен знать, что мечты кругов, стоящих за Бреттом Макгерком и главарем террористического течения FETO («Террористическая организация фетхуллахистов», так турецкие власти называют сторонников живущего в США проповедника. — РБК) Фетуллахом Гюленом, не исполнятся», — говорится в обращении.

Соответствующее заявление также направлено в прокуратуру. В сообщении агентства не указывается, какие именно активисты обратились в суд. Неделей ранее, 7 декабря, британская The Times сообщала о том, что «группа турецких лоббистов», называющая себя «Платформой для гражданского сопротивления против террористической организации фетхуллахистов», призвала арестовать Макгерка.

В начале октября власти Турции арестовали сотрудника генконсульства США в Анкаре, гражданина Турции Метина Топуза. Его обвинили в шпионаже и связях с ФЕТО, которую власти страны обвиняют в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. В ответ США временно прекратили выдачу неиммиграционных виз в Турции.

В начале октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон «выразил обеспокоенность» возникшей ситуацией, а также подчеркнул необходимость доказательств обвинений со стороны Турции в адрес американских дипломатов.

Выдачу виз возобновили 6 ноября, после того как в Анкаре заявили, что никто из сотрудников диппредставительства под следствием не находится.