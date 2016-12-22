Роскомнадзор разъяснил блокировку материалов нежелательных организаций

Роскомнадзор разъяснил порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, содержащим материалы, которые признаны в России нежелательными. Пояснения опубликованы на сайте ведомства.

Согласно ст. 15.3 закона «Об информации», Роскомнадзор обязан по требованию генпрокурора или его заместителя принять меры по ограничению доступа к ресурсам, содержащим такие материалы. Речь идет о призывах к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Кроме того, в список нежелательной информации попали материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана в России нежелательной.

Гиперссылка на противоправный контент расценивается как способ распространения этой информации, если она является неотъемлемой частью контекста. В ведомстве это объяснили тем, что редакция, размещая ссылку, знает о содержании материала.

«Ранее Роскомнадзор уже неоднократно излагал свою позицию по данному вопросу, в том числе в связи с тиражированием в СМИ гиперссылок на видео с нецензурной бранью», — говорится в сообщении.

13 декабря в Роскомнадзоре сообщили, что сторонние сайты могут быть заблокированы за размещение материалов нежелательных организации. В частности, ведомство пригрозило заблокировать Twitter из-за аккаунта организации «Открытая Россия».

12 декабря прокуратура потребовала ограничить доступ к 21 сайту, содержащему материалы организаций, признанных нежелательными. В этот же день соцсеть «Одноклассники» заблокировала группу «Открытой России». Организация заявила, что Роскомнадзор потребовал блокировки ее аккаунта также от Twitter и YouTube.

«Открытая Россия», зарегистрированная Михаилом Ходорковским в Великобритании, была признана нежелательной в апреле 2017 года. Решение касалось еще двух организаций: Института современной России, зарегистрированного в США сыном Ходорковского Павлом, и общественного сетевого движения «Открытая Россия». В прокуратуре пояснили, что их работа «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства».