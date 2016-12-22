Роскомнадзор решил пока не блокировать YouTube из-за «Открытой России»

Роскомнадзор планирует добиться удаления аккаунтов «Открытой России» в Twitter и YouTube, получивших накануне соответствующие требования, за счет переговоров, сообщил РБК представитель ведомства.

«В настоящее время Роскомнадзор рассчитывает добиться выполнения требований российского законодательства путем диалога с зарубежными социальными сетями и YouTube», — сказал он. В ведомстве уточнили, что, пока идут переговоры, угрозы блокировки этих ресурсов нет.

В письме Роскомнадзора компании Twitter, на которое ссылалась «Открытая Россия», сервису давались сутки на выполнение российских законов, иначе ему грозила блокировка на территории России. 26 апреля Генпрокуратура признала нежелательными зарегистрированную в Великобритании и связанную с Михаилом Ходорковским организацию «Открытая Россия», а также одноименное общественное сетевое движение (также зарегистрировано в Великобритании). В четверг, 14 декабря, организация сообщила, что требование по удалению ее аккаунта было отправлено и в YouTube.

Представитель ведомства ранее говорил РБК, что на основании требований Генеральной прокуратуры Роскомнадзор направил на блокировку 21 интернет-ресурс с материалами организаций, признанных в России нежелательными, а также их «зеркал». «Часть этих интернет-ресурсов требование выполнила, часть — нет», — рассказывал он.​ Также Роскомнадзор предупредил, что может ограничить доступ и к интернет-СМИ, если на них размещены «материалы нежелательной организации».

Ранее 12 декабря российская соцсеть «Одноклассники» заблокировала страницу «Открытой России». «Мы получили уведомление от Роскомнадзора и на основе него по закону были обязаны ограничить доступ к группе», — пояснил ее представитель.​