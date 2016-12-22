«Одноклассники» назвали причину блокировки группы «Открытой России»

Администрация социальной сети «Одноклассники» ограничила доступ к группе «Открытой России» Михаила Ходорковского на этом ресурсе, заявили РБК в пресс-службе соцсети. «Мы получили уведомление от Роскомнадзора и на основе него по закону были обязаны ограничить доступ к группе», — пояснили в «Одноклассниках».

О том, что страница «Открытой России» в социальной сети заблокирована, в организации сообщили накануне, 12 декабря. В движении отметили, что в качестве причины блокировки было указано «нарушение регламента».

Ранее в среду, 13 декабря, Роскомнадзор предупредил, что может ограничить доступ в том числе и к интернет-СМИ, если на них размещены «материалы нежелательной организации». 26 апреля Генпрокуратура признала нежелательными зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (также зарегистрирована в Великобритании).

12 декабря Роскомнадзор внес сайт «Открытой России» в реестр запрещенных за призывы к массовым беспорядкам. На следующий день ведомство пригрозило заблокировать в России Twitter, если соцсеть не удалит аккаунт «Открытой России».