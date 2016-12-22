Россия вывезла из Сирии противоминную технику

Специальная инженерная и автомобильная техника Международного противоминного центра Вооруженных сил России отправлена морским транспортом из Сирии в Россию, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Это противоминные машины, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь», инженерная спецтехника и робототехнические комплексы «Уран-6». Техника была загружена в пункте материально-технического обеспечения ВМФ на российской базе в Тартусе.

Личный состав отряда Международного противоминного центра был доставлен в Россию 12 декабря самолетами военно-транспортной авиации, добавили в министерстве.

Президент России Владимир Путин приказал 11 декабря начать вывод частей российской группировки из Сирии. Источники РБК в Минобороны и МИДе сообщили, что из Сирии планируется вывести две трети российского контингента.​ При этом в ближневосточной стране останутся на постоянной основе два пункта базирования, это авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

На следующий день в Россию из Сирии вернулся «летающий радар», самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В Калужскую область вернулись экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, в Махачкалу — батальон военной полиции, а в Нахабино Московской области — отряд саперов. Кроме того, в Астраханскую область прибыли российские истребители МиГ-29СМТ, в Мурманскую — бомбардировщики Ту-22МЗ. 14 декабря в Хабаровский край прибыли российские бомбардировщики Су-34.