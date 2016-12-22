Россия и КНДР начали первое заседание совместной военной комиссии

Делегация Минобороны России в Пхеньяне обсуждает с северокорейскими военными ход реализации межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности. Об этом посольство России в КНДР сообщает в Facebook.

«Переговоры проходят в конструктивной, деловой обстановке. Делегация Министерства обороны Российской Федерации будет находиться здесь до 16 декабря», — говорится в сообщении.

Межправсоглашение подписано 12 ноября 2015 года.

После запуска Пхеньяном 29 ноября ракеты «Хвасон-15» в КНДР заявили, что ракета может достичь «любой точки в США» и что в стране закончен процесс создания «государственных ядерных сил».

В конце ноября Пхеньян посетила делегация Госдумы. По итогам поездки зампред комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что северокорейская сторона не готова следовать предложенной Россией и Китаем «дорожной карте».

МИД КНДР 7 декабря заявил о неизбежности военного конфликта на полуострове в связи с военным давлением со стороны США и их союзников. В Пхеньяне пообещали применить ядерное оружие в ответ на любую попытку агрессии. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, конфликт на Корейском полуострове можно уладить только политико-дипломатическим путем в рамках российско-китайской «дорожной карты».