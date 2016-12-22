Лавров назвал способ решения проблемы вокруг КНДР

Конфликт на Корейском полуострове можно урегулировать исключительно политико-дипломатическим путем в рамках российско-китайской «дорожной карты». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Китая и Индии.

Лавров подчеркнул, что три страны сошлись в том, что ситуация на Корейском полуострове остается «чрезвычайно напряженной».

«Мы считаем недопустимым нагнетать военную напряженность и военную конфронтацию, которая может из-за пропагандистского состояния перейти в горячее. Подчеркнули отсутствие альтернативы решению данной проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами. Как вы знаете, на этот счет есть российско-китайская «дорожная карта», — заявил Лавров.

Кроме того, Лавров рассказал о единой позиции России, Китая и Индии по вопросу сирийского урегулирования. «По сирийскому урегулированию высказались за скорейшее начало процесса национального урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. В этом смысле было подчеркнуто, что достижению этой цели способствует успешное продвижение астанинского процесса и инициатива созыва Конгресса сирийского национального диалога», — сообщил глава МИДа.

МИД КНДР 7 декабря выпустил заявление, в котором говорится о неизбежности военного конфликта на полуострове в связи с военным давлением со стороны США и их союзников. В Пхеньяне пообещали дать ответ с применением ядерного оружия на любую попытку агрессии.

Позднее власти КНДР также отреагировали на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который допустил возможность введения запрета на перевозку грузов из КНДР морским путем. В Северной Корее подчеркнули, что подобный шаг будет расценен как объявление войны.