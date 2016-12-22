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Делегаты Госдумы рассказали об отношении КНДР к предложениям России
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Делегаты Госдумы рассказали об отношении КНДР к предложениям России
Политика, 05:14
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Делегаты Госдумы рассказали об отношении КНДР к предложениям России

Зампред комитета Госдумы по международным делам ​Алексей Чепа рассказал об итогах поездки в КНДР в составе российской делегации, передает «Интерфакс». По словам депутата, в Пхеньяне отрицательно отнеслись к «дорожной карте» урегулирования конфликта, подготовленной Россией и КНР и рассказали о возможности нанести удар по любой точке США.

Чепа сообщил, что в Пхеньяне оказались не готовы к следованию «дорожной карте» по урегулированию кризиса на Корейском полуострове, которую разработали Россия и Китай. В частности, недовольство КНДР вызвал призыв отказаться от ядерного оружия. «Они относятся отрицательно (к этому плану), они до конца не воспринимают позицию по денуклеаризации региона, хотя мы им объясняли, что это процесс долгий, это процесс переговоров, это нормальная позиция, когда шаг за шагом идут сближения», — рассказал депутат.

В то же время глава думской делегации, депутат Казбек Тайсаев заявил о готовности Пхеньяна начать переговоры по российско-китайскому плану урегулирования. Он отметил, что власти Северной Кореи признались в желании видеть именно Россию посредником в переговорах с международным сообществом. «Они прекрасно понимают, что без России решить конфликт вокруг Корейского полуострова не получится», — пояснил он.

Еще один член делегации, Виталий Пашин, рассказал о готовности Пхеньяна к переговорам. Однако усилить свои позиции на переговрах в КНДР рассчитывают с помощью ядерного оружия. По словам Пашина, в КНДР обратили внимание делегатов на то, что страна стала «ядерной державой» и теперь готова вести переговоры с США на условиях паритета. Особо в Пхеньяне обратили внимание делегатов на то, что ракеты КНДР теперь имеют возможность нанести удар по всей территрии Соединенных Штатов. «Они сказали: что у них есть ракета, которая может достичь любого континента, любой точки США», — рассказал Пашин.

Делегация Госдумы направилась с визитом в КНДР в ноябре. Ее возглавил координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев. Депутаты оказались в КНДР в то время, когда Пхеньян провел очередное ракетное испытание. Оно стало первым за два месяца и вновь вызвало обострение ситуации на Корейском полуострове. При этом до начала испытаний замглавы МИД Игорь Моргулов называл прекращение КНДР ракетных запусков условием начала реализации «дорожной карты» по урегулированию кризиса.

Власти КНДР заявили, что испытанная 29 ноября ракета нового типа «Хвансон-15» способна достичь любой точки на территории США и что ее испытание ознаменовало собой завершение процесса создания «государственных ядерных сил» КНДР.  

После запуска зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что действия властей Северной Кореи ставят под угрозу жизни делегатов Госдумы. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также назвал поведение КНДР «безответственным».

Теги: Госдума , КНДР
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