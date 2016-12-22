СМИ узнали о предложении Белого дома выделить Украине $47 млн на оружие

Совет национальной безопасности США представит президенту Дональду Трампу рекомендации по выделению Украине гранта на $47 млн. для покупки американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Этот шаг, по словам собеседника телеканала, направлен на «сдерживание агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов». Вместе с тем, одобрить продажу противотанкового американского оружия помимо Трампа должен и Конгресс США.

Источники газеты Wall Street Journal 10 ноября сообщали, что Белый дом в целом одобрил поставки Javelin и другого американского вооружения на Украину. По словам источников, таким образом США планируют убедить украинские власти дать согласие на ввод миротворческого контингента на юго-восток страны. Вместе с тем, продажа оружия Украине может стать сигналом для России, что Запад окажет военную помощь Киеву в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Источники отметили, что Вашингтон планирует предложить Москве план по размещению 20 тыс. миротворцев на юго-востоке Украины под эгидой ОБСЕ. Вместе с тем, в материале газеты не указывалось, где именно будут размешены миротворческие силы.

Представитель президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер провели встречу 13 ноября в Белграде. Там они обсудили пути решения конфликта на юго-востоке Украины. Предыдущие встречи Суркова и Волкера прошли 21 августа в Минске и 7 октября также в Белграде.

По словам Суркова, он обсудил с Волкером «российскую инициативу» о миротворческом контингенте в Донбассе. «Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — 29 абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми», — отметил Сурков. По его словам, Россия и США будут работать и дальше «по сближению позиций». Сурков также отметил важность реализации минских соглашений.

Вместе с тем, глава украинского МИД Павел Климкин 11 ноября сообщал , что вместе с США, Германией и Францией «фактически» разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам на юго-востоке Украины.Он отметил, что создать безопасные условия для размещения миротворческих сил в Донбассе является «очень тяжелой» задачей, но пообещал «последовательно продвигаться дальше».

Вместе с тем, глава МИД России Сергей Лавров 15 ноября заявил, что Украина блокирует в ООН рассмотрение российского проекта по миротворцам в Донбассе. Его белорусский коллега Владимир Макей в ответ выразил готовность отправить миротворческие силы Белоруссии в Донбасс при условии, что это «будет приемлемо всем сторонам».