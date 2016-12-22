Суд арестовал участника движения SERB за срыв показа фильма «Полет пули»

Пресненский суд Москвы арестовал участника движения SERB Юрия Горошко за срыв показа фильма «Полет пули» на «Артдокфесте». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.

Горошко признан виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). ​«Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. В срок административного наказания включен срок административного задержания Горошко с 14:50 по 16:00 10 декабря», — заявил адвокат.

В воскресенье, 10 декабря, в кинотеатр «Октябрь» во время показа фильма ворвались активисты националистического движения SERB. Они плеснули на экран неизвестную жидкость и потребовали прекратить показ картины. Свою акцию они сопровождали угрозами физического насилия в отношении зрителей. После этого трое активистов были задержаны полицией.



Юрий Горошко, в свою очередь, сообщал РБК, что «частично согласен» с предъявленными обвинениями. «Я отвечу так. С обвинениями согласен частично. О чем и написал вчера в протоколе», — заявлял он.

Документальный фильм «Полет пули» показывает украинских военнослужащих батальона «Айдар» на войне в Донбассе. Фильм был снят в августе 2014 года.