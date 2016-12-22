В SERB потребовали возбудить дело против организаторов «Артдокфеста»

Лидер националистического движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) подал заявление в полицию на организаторов показа фильма о войне в Донбассе «Полет пули» на фестивале «Артдокфест». Он требует завести на них уголовное дело о разжигании межнациональной розни, сообщил Бекетов на странице «ВКонтакте».

Накануне Бекетов с группой активистов сорвал показ фильма в московском кинотеатре «Октябрь», после чего был задержан полицией. Бекетов рассказал, что его уже отпустили из полиции и он ожидает суда. По его словам, он ожидает наказания в виде административного ареста или крупного штрафа. В ответ он подал заявление на организаторов показа фильма.

​«Мною подано заявление в полицию и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело на организаторов этого показа пробандеровского фильма за разжигание межнациональной розни и ненависти. Так что бой продолжается», — заявил он на своей странице «ВКонтакте». К записи он прикрепил фотографию, на которой он запечатлен с кружкой с надписью «Русские не сдаются».

В комментарии РБК Бекетов подтвердил информацию о том, что он потребовал возбудить уголовное дело против организаторов показа фильма. Он назвал показ фильма «Полет пули» на кинофестивале «Артдокфест» в Москве «провокацией с целью посеять ненависть в обществе».

По словам Бекетова, активисты движения увидели фильм на записи с мобильного телефона, которую сделал на первом показе один из «ополченцев». Он также рассказал, что полиция отпустила всех задержанных во время акции в кинотеатре 10 декабря под подписку явиться в суд по первому требованию. На всех составлены административные протоколы за неповиновение полиции. Это три активиста SERB и один из гостей кинофестиваля, который, по словам Бекетова, выкрикивал «Слава Украине!».

Фильм «Полет пули» режиссера Беаты Бубенец должен был быть показан на фестивале документального кино «Артдокфест» в Москве в воскресенье, 10 декабря. Фильм, снятый в августе 2014 года, показывает войну в Донбассе со стороны участников украинского добровольческого батальона «Айдар».

В воскресенье в кинотеатр «Октябрь» во время показа фильма ворвались активисты националистического движения SERB. Они разлили на экран неизвестную жидкость и потребовали прекратить демонстрацию картины. Свою акцию они сопровождали угрозами физического насилия в отношении присутствовавших в зале. После этого трое активистов были задержаны полицией и доставлены в участок. На них были составлены протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Другой активист SERB Юрий Горошко, также принимавший участие в попытке сорвать показ фильма, сообщил РБК, что «частично согласен» с предъявленными обвинениями. «Я отвечу так. С обвинениями согласен частично. О чем и написал вчера в протоколе», — заявил он.