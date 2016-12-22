Облившего фотографии Стерджеса активиста SERB отправили под арест

Активист движения SERB Александр Петрунько получил восемь суток административного ареста за то, что он разлил пахучую жидкость на выставке фотографа Джока Стерджеса «Без смущения. 2.0». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.

Активиста признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). В срок ареста Петрунько были зачтены двое суток, которые он провел после задержания в отделе полиции.

Нападение на выставку, открывшуюся в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер, произошло 8 декабря. Тогда мужчина в женской одежде облил экспонаты.

В 2016 году выставка «Без смущения» Стерджеса закрылась спустя несколько дней после открытия из-за жалобы в Генпрокуратуру сенатора Елены Мизулиной. Она посчитала выставленные снимки «детской порнографией». В предыдущий раз против экспозиции также устраивались различные силовые акции.

Перед открытием выставки в 2017 году фотографии прошли несколько экспертиз. Он были признаны художественными произведениями, не содержащими признаков порнографии. В рамках выставки представлены снимки девочек и девушек из нудистских общин.