Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,50 58,96 EUR Нал. 69,91 69,25 USD Бирж. 59,27 +0,26 EUR Бирж. 69,51 -0,01 USD ЦБ. 58,84 -0,40 EUR ЦБ. 69,30 -0,50 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 17300,00 +900,68 ММВБ 2160,75 +0,57% РТС 1149,88 +0,48% Brent 63,53 -1,88% DJIA 24534,02 +0,61% Nasdaq 6872,77 -0,03% FTSE 7500,41 +0,63%
Облившего фотографии Стерджеса активиста SERB отправили под арест
Лента новостей
IT-инструменты для роста бизнеса 20:55, РБК и Билайн Как российские войска возвращаются из Сирии 20:50, Фотогалерея  Мужчина в московском суде попытался порезать себе вены 20:39, Общество Единороссы Москвы решили не дать оппозиции пройти муниципальный фильтр 20:39, Политика В аппарате Титова ответили на заявление СК о сидящих в СИЗО бизнесменах 20:33, Общество Облившего фотографии Стерджеса активиста SERB отправили под арест 20:31, Общество Поклонская ответила на обвинения Киева в «военном преступлении» 20:27, Политика FIFA рассказала о форматах российских магазинов с символикой к ЧМ-2018 20:24, Общество Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 20:23, РБК и Porsche Арбитраж Башкирии арестовал активы «Системы» по новому иску «Роснефти» 20:08, Бизнес Власти дали «Массандре» помещения под первые магазины за пределами Крыма 19:57, Бизнес Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом 19:42, Спорт Нью-Йоркский террорист перед взрывом обращался к Трампу в Facebook 19:40, Общество Отряд российских саперов вернулся из Сирии 19:27, Политика Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 19:23, Lenovo и РБК Шохин рассказал о своем предложении сделать Сечина бизнес-омбудсменом 19:20, Политика Россия обсудит с МОК детали участия спортсменов в Олимпиаде 19:14, Общество Башкирия подала иск против АФК «Система» на 131,6 млрд руб. 19:02, Бизнес Американские аналитики подсчитали ущерб от Brexit 18:54, Политика Греф ответил на критику проекта «Ладошки» Роскомнадзором 18:50, Технологии и медиа Обреченный процент: как изменились ставки по вкладам в рублях 18:48, Деньги Мединский рассказал о рекордных сборах российского кино 18:34, Технологии и медиа Южная Корея: две стороны одной страны 18:33, РБК, Korean Air и НОТК Медведев предложил промаркировать средства индивидуальной защиты рабочих 18:30, Технологии и медиа Рогозин не увидел ответа на главный вопрос в выводах о падении спутника 18:30, Общество Российское посольство в Йемене перевезли в Саудовскую Аравию 18:27, Политика Reuters узнал о планах ЕС продлить секторальные санкции против России 18:25, Политика Суд оставил в силе наказание Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ 18:25, Технологии и медиа
Облившего фотографии Стерджеса активиста SERB отправили под арест
Общество, 20:31
0
Облившего фотографии Стерджеса активиста SERB отправили под арест

Активист движения SERB Александр Петрунько получил восемь суток административного ареста за то, что он разлил пахучую жидкость на выставке фотографа Джока Стерджеса «Без смущения. 2.0». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.

Активиста признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). В срок ареста Петрунько были зачтены двое суток, которые он провел после задержания в отделе полиции.

На вновь открытой выставке Стерджеса разлили пахучую жидкость
Общество

Нападение на выставку, открывшуюся в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер, произошло 8 декабря. Тогда мужчина в женской одежде облил экспонаты.

В 2016 году выставка «Без смущения» Стерджеса закрылась спустя несколько дней после открытия из-за жалобы в Генпрокуратуру сенатора Елены Мизулиной. Она посчитала выставленные снимки «детской порнографией». В предыдущий раз против экспозиции также устраивались различные силовые акции.

Перед открытием выставки в 2017 году фотографии прошли несколько экспертиз. Он были признаны художественными произведениями, не содержащими признаков порнографии. В рамках выставки представлены снимки девочек и девушек из нудистских общин.

Теги: Джок Стерджес , Движение SERB
Главное
Арбитраж Башкирии арестовал активы «Системы» по новому иску «Роснефти» Бизнес
Материалы по теме
Президент «Артдокфеста» назвал «абсурдом» иск от активистов движения SERB Общество
В SERB потребовали возбудить дело против организаторов «Артдокфеста» Общество
На вновь открытой выставке Стерджеса разлили пахучую жидкость Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.