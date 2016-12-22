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Президент «Артдокфеста» назвал «абсурдом» иск от активистов движения SERB
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Президент «Артдокфеста» назвал «абсурдом» иск от активистов движения SERB
Общество, 13:34
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Президент «Артдокфеста» назвал «абсурдом» иск от активистов движения SERB

Директор фестиваля «Артдокфест», режиссер Виталий Манский в беседе с РБК назвал «абсурдом» иск движения SERB после показа документального фильма о Донбассе.

«Абсурдно, что они протестуют против показа фильма, даже его не посмотрев, не понимая, что фильм не только ничего не разжигает, а говорит об обратном. Режиссер Беата Бубенец открыто представила его на суд зрителей, но активисты SERB предпочли митинговать в фойе вместо того, чтобы посмотреть фильм, сделать пометки и обсудить их», — отметил Манский.

«Все это говорит о скверном положении дел в обществе и ставит ему жесткий вердикт», — добавил режиссер.

Иск в отношении организаторов показа фильма «Полет пули» на фестивале «Артдокфест» в Москве был подан лидером националистической организации SERB Игорем Бекетовым (Гошей Тарасевичем). Бекетов обвиняет организаторов показа в разжигании межнациональной розни. Сам фильм он назвал «пробандеровским».

В воскресенье, 10 декабря, Бекетов с группой активистов сорвал показ фильма в кинотеатре «Октябрь». Члены SERB ворвались в зал во время показа, разлили по экрану едкую жидкость и потребовали прекратить показ с выкриками: «Не будет фильма против русских!». Свои требования они сопровождали угрозами насилия. Полиция задержала участников акции и доставила в участок, где на них были составлены административные протоколы за неповиновение требованиям полицейских.

Теги: SERB , «Артдокфест»
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