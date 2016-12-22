«Матильда» вошла в пятерку самых кассовых российских фильмов года

Фильм «Матильда» Алексея Учителя собрал за полтора месяца проката в России и странах СНГ 543 млн руб., говорится в сообщении дистрибьютора фильма «Каропрокат», поступившем в РБК. В российском прокате картина собрала 517 млн руб., в странах СНГ — 26 млн руб. «Несмотря на активную деятельность противников картины, историческая драма Алексея Учителя стала не только самой обсуждаемой лентой года, но и вошла в пятерку самых кассовых российских фильмов 2017 года», — отметил дистрибьютор. Фильм посмотрели свыше 2 млн человек.

По данным компании, по кассовым сборам лента обошла «Крым» (342 млн руб.), «Гоголь. Начало» (455 млн руб.), «Большой» (234 млн руб.).

Также в компании отметили интерес к картине со стороны зарубежных дистрибьюторов. «Матильда» вышла в прокат в США, Канаде, Германии, Австрии и ряде других западных стран, кроме того, в январе премьера состоится в Японии и Вьетнаме.

За первый день проката, сообщал в конце октября РБК, картина Учителя собрала почти 33 млн руб., уступив фильму «Последний богатырь». Учитель заявил 2 ноября, что недоволен низкими сборами фильма, и связал их с отсутствием рекламы картины на телевидении.

Против показа ленты, повествующей о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выступали депутат Госдумы Наталья Поклонская и православные активисты, включая движение «Христианское государство — святая Русь». По их мнению, фильм оскорбляет чувства верующих (царь был прославлен в лике святых как старотерпец в 2000 году). В Генпрокуратуре 18 октября сообщили, что Поклонская направила в ведомство 43 обращения с просьбой проверить фильм.

После премьеры картины депутат заявила о победе противников «Матильды» в конфликте вокруг фильма.