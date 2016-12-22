Мединский рассказал о рекордных сборах российского кино

Кассовые сборы российского кино в 2017 году достигли рекордного показателя — 12 млрд руб. Об этом министр культуры России Владимир Мединский заявил на заседании комитета Госдумы по культуре. Материалы его доклада опубликованы на сайте комитета.

В 2011 году кассовые сборы отечественных картин составили 5,8 млрд руб.

Самым кассовым отечественным фильмом стал «Последний богатырь» (1,65 млрд руб., 7,3 млн зрителей). В десятку также вошли картины «Притяжение», «Салют-7», «Время первых», «Фиксики: большой секрет», «Матильда», «Гоголь. Начало», «Бабушка легкого поведения», «Кухня. Последняя битва» и «Крым».

5 ноября стало известно, что сборы «Последнего богатыря» превысили 1 млрд руб. С 2004 года (ранее бокс-офис не подсчитывался) таких показателей удалось достичь только семи отечественным фильмам. Первым «миллиардером» стал фильм «Ирония судьбы. Продолжение» (2007 год).

В 2016 году российские фильмы собрали 8,6 млрд руб. Тогда Мединский заявил, что эта сумма — «это рекорд за время работы российского кинематографа после 1991 года». Он уточнил, что в этот показатель не входят сборы «Викинга», который вышел в прокат в самом конце декабря.