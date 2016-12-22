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В «Артдокфесте» прокомментировали просьбу проверить фильм добровольца АТО
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В «Артдокфесте» прокомментировали просьбу проверить фильм добровольца АТО
Общество, 16:43
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В «Артдокфесте» прокомментировали просьбу проверить фильм добровольца АТО

Директор фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский прокомментировал РБК направленное в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить украинский фильм «Война ради Мира», который планировалось показать на фестивале,  на предмет экстремистского содержания.

По словам Манского, картину никто не видел, а трейлера украинской ленты нет на YouTube. «Продюсеры ничего не выпускали в интернет, связанное с этим фильмом. В интернете есть фильм с таким же названием, и тоже украинский. Может, тут произошла ошибка», — сказал Манский.

Он пояснил, что фильм был проверен юристами на предмет отсутствия нарушений. «Пусть [Генеральная прокуратура] проверяет», — сказал он. «Фильм они [чиновники], конечно, не видели. Было бы неплохо, если бы, проверив, они публично объявили результаты проверки», — добавил он.

Манский добавил, что для проведения проверки Генпрокуратуре придется обратиться к ​украинским продюсерам — создателям фильма. «А я себе слабо представляю, чтобы они вступали в какие-либо отношения с генеральной прокуратурой России», — добавил он.

Толстой попросил проверить фильм добровольца АТО «Война ради мира»
Общество

13 декабря «Интерфакс» сообщил, что Минкультуры попросило Генпрокуратуру проверить фильм украинского документалиста Евгения Титаренко «Война ради мира» на предмет экстремистского содержания. В документе, подписанном главой министерства Владимиром Мединским, утверждалось, что «в ролике к указанному фильму, размещенном в свободном доступе на канале YouTube, имеются сцены с нецензурной бранью и содержится откровенно лживая информация, направленная на дискредитацию нашей страны».

До этого, 22 ноября, депутатский запрос с просьбой проверить фильм в Генпрокуратуру и Минкультуры направил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В министерстве культуры тогда заявили, что у ведомства отсутствуют полномочия для проведения проверки.

Толстой указывал, что Титаренко в 2014–2015 годах побывал в зоне АТО на юго-востоке Украины в качестве волонтера бригады «Госпитальеры», входящей в добровольческий корпус запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

Толстой предположил, что фильм может нарушать ряд статей УК РФ, в частности ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму и публичные призывы к терроризму) и ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка).

Ленту «Война ради мира» планировалось показать во внеконкурсной программе фестиваля документального кино «Артдокфест-2017» в Москве. 10 декабря организаторы заявили об отмене показа. Организаторы посчитали, что «накаленная атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести к нежелательным инцидентам».

Теги: Украина , кино , Генпрокуратура , «Артдокфест»
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