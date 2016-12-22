В «Артдокфесте» прокомментировали просьбу проверить фильм добровольца АТО

Директор фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский прокомментировал РБК направленное в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить украинский фильм «Война ради Мира», который планировалось показать на фестивале, на предмет экстремистского содержания.

По словам Манского, картину никто не видел, а трейлера украинской ленты нет на YouTube. «Продюсеры ничего не выпускали в интернет, связанное с этим фильмом. В интернете есть фильм с таким же названием, и тоже украинский. Может, тут произошла ошибка», — сказал Манский.

Он пояснил, что фильм был проверен юристами на предмет отсутствия нарушений. «Пусть [Генеральная прокуратура] проверяет», — сказал он. «Фильм они [чиновники], конечно, не видели. Было бы неплохо, если бы, проверив, они публично объявили результаты проверки», — добавил он.

Манский добавил, что для проведения проверки Генпрокуратуре придется обратиться к ​украинским продюсерам — создателям фильма. «А я себе слабо представляю, чтобы они вступали в какие-либо отношения с генеральной прокуратурой России», — добавил он.

13 декабря «Интерфакс» сообщил, что Минкультуры попросило Генпрокуратуру проверить фильм украинского документалиста Евгения Титаренко «Война ради мира» на предмет экстремистского содержания. В документе, подписанном главой министерства Владимиром Мединским, утверждалось, что «в ролике к указанному фильму, размещенном в свободном доступе на канале YouTube, имеются сцены с нецензурной бранью и содержится откровенно лживая информация, направленная на дискредитацию нашей страны».

До этого, 22 ноября, депутатский запрос с просьбой проверить фильм в Генпрокуратуру и Минкультуры направил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В министерстве культуры тогда заявили, что у ведомства отсутствуют полномочия для проведения проверки.

Толстой указывал, что Титаренко в 2014–2015 годах побывал в зоне АТО на юго-востоке Украины в качестве волонтера бригады «Госпитальеры», входящей в добровольческий корпус запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

Толстой предположил, что фильм может нарушать ряд статей УК РФ, в частности ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму и публичные призывы к терроризму) и ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка).

Ленту «Война ради мира» планировалось показать во внеконкурсной программе фестиваля документального кино «Артдокфест-2017» в Москве. 10 декабря организаторы заявили об отмене показа. Организаторы посчитали, что «накаленная атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести к нежелательным инцидентам».