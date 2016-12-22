Толстой попросил проверить фильм добровольца АТО «Война ради мира»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил депутатские запросы на имя генпрокурора Юрия Чайки и главы Минкультуры Владимира Мединского с просьбой проверить фильм украинского документалиста Евгения Титаренко «Война ради мира». Об этом сообщает «РИА Новости».

Фильм планируют показать на внеконкурсной программе фестиваля документального кино «Артдокфест-2017», который состоится в Москве с 6 по 12 декабря. Толстой в запросах указывает, что Титаренко в 2014–2015 годах отправился в зону антитеррористической операции на юго-востоке Украины (АТО) в качестве добровольца бригады «Госпитальеры». Она, в свою очередь, входит в добровольческий корпус запрещенной в России организации «Правый сектор».

По мнению Толстого, фильм может нарушать некоторые статьи УК РФ, в частности ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму и публичные призывы к терроризму) и ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка).

«Мы на всех международных площадках всеми силами защищаем честь своей страны в самых непростых условиях и под беспрецедентным внешним давлением, а некие дельцы при поддержке таких «партнеров фестиваля», как «Эхо Москвы», «Дождь», Ельцин-центр, «Медуза», «Радио Свобода», и ряда других небезызвестных структур считают нормальным устраивать подобные провокации, иначе это назвать нельзя», — считает вице-спикер.

Толстой подчеркнул недопустимость «показа в сети российских кинотеатров фильма, в котором Россия представлена страной-агрессором, а не гарантом выполнения минских соглашений, а бойцы АТО на юго-востоке Украины — героями и благодетелями».