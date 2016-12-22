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Песков ответил на вопрос о принадлежности Крыма словами «добавить нечего»
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Песков ответил на вопрос о принадлежности Крыма словами «добавить нечего»
Политика, 16:42
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Песков ответил на вопрос о принадлежности Крыма словами «добавить нечего»

Вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Тема Крыма никоим образом не подлежит какому-либо обсуждению», — сказал Песков журналистам, отметив, что к ранее сказанному на эту тему ему «добавить нечего».

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «рано или поздно» Москве и США придется вернуться к обсуждению этого вопроса, однако пока приоритетной остается тема урегулирования ситуации на Донбассе.

«Я знаю, что президент Путин дал понять, что этот вопрос не для обсуждения. Однако он однажды таким станет. Но сегодня мы хотим остановить насилие на востоке Украины. Давайте посмотрим, сможем ли мы решить эту проблему», — заявил Тиллерсон во время брифинга. Он ​также увязал вопрос отмены антироссийских санкций с «восстановлением территориальной целостности Украины».

Ранее Кремль неоднократно заявлял, что статус полуострова обсуждению не подлежит. Пресс-секретарь президента говорил, что считать Крым украинским «неправильно по сути и с точки зрения международного права», и подчеркивал, что о компенсации Украине речи быть не может.

«Ни о какой аннексии ни в фактологическом, ни в юридическом плане говорить нельзя. Это неверно», — указывал Песков. «Соответственно, не может идти речи ни о какой компенсации, поскольку легитимный орган Крыма — Верховный совет — принял решение о выходе из Украины на фоне переворота [на Украине], который состоялся, и на фоне угрозы экстремизма, развивавшегося на фоне переворота», — говорил он в середине октября.

Теги: Россия , США , Крым , Дмитрий Песков , Рекс Тиллерсон
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