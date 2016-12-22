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Тиллерсон связал отмену санкций с восстановлением целостности Украины
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Тиллерсон связал отмену санкций с восстановлением целостности Украины
Война санкций, 05:05
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Тиллерсон связал отмену санкций с восстановлением целостности Украины

Режим санкций не изменится до тех пор, пока Россия не прекратит «вторжение» на Украину и ее территориальная целостность не восстановится, заявил на брифинге госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Текст брифинга опубликован на сайте дипведомства.

По его мнению, если в сирийской проблеме Вашингтон и Москва еще могут сотрудничать, то есть вещи, которые США «не могут принять» — это «российское вторжение на Украину». Тиллерсон подчеркнул, что «очень жесткие» санкции были наложены США и ЕС в результате этого «вторжения». «И этот режим не изменится до тех пор, пока российское вторжение на Украину не закончится, а территориальная целостность Украины восстановлена». — сказал госсекретарь.

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​Он добавил, что когда «кто-то нападает на другую страну» и «захватывает ее территорию» США «не могут, не могут это оставить как есть».

Politico 9 декабря узнало, что президент США одобрил введение новых санкций против России за нарушение положений договора РСМД (ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Как сообщили источники издания, ограничения будут наложены на российские компании, которые связаны или занимаются разработкой запрещенных договором ракет. В МИД России обвинения в нарушении договора назвали «голословными», а введение за них санкций — «смехотворными».

Теги: Россия , Украина , США , Санкции
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