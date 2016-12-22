Вертолет аварийно приземлился на водозаборе в Сочи
Общество, 14:17
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Вертолет аварийно приземлился на водозаборе в Сочи
Частный вертолет совершил аварийную посадку на водозаборе в Сочи. Об этом сообщает ТАСС. Причины внепланового приземления не сообщаются.
Инцидент произошел около 11:00. Ни пилот, ни пассажир вертолета Robinson не пострадали, сооружения водозабора не повреждены.
В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры агентству сообщили, что на место посадки вертолета выехали сотрудники ведомства.
В ночь на 13 декабря в Иркутской области потерпел крушение вертолет Eurocopter АМ-350. Он совершил вынужденную посадку на ледовое поле и провалился в водохранилище. Спасатели не смогли поднять корпус машины, но обнаружили тела двух человек, находившихся на борту.