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Вертолет аварийно приземлился на водозаборе в Сочи
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Вертолет аварийно приземлился на водозаборе в Сочи
Общество, 14:17
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Вертолет аварийно приземлился на водозаборе в Сочи

Частный вертолет совершил аварийную посадку на водозаборе в Сочи. Об этом сообщает ТАСС. Причины внепланового приземления не сообщаются.

Инцидент произошел около 11:00. Ни пилот, ни пассажир вертолета Robinson не пострадали, сооружения водозабора не повреждены.

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры агентству сообщили, что на место посадки вертолета выехали сотрудники ведомства.

Видео: vestisochi / YouTube

В ночь на 13 декабря в Иркутской области потерпел крушение вертолет Eurocopter АМ-350. Он совершил вынужденную посадку на ледовое поле и провалился в водохранилище. Спасатели не смогли поднять корпус машины, но обнаружили тела двух человек, находившихся на борту.

Теги: Сочи , Robinson , Вертолет
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