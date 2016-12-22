Спасатели нашли тела погибших при падении вертолета в Иркутской области

Спасатели нашли тела двух мужчин, летевших на потерпевшем крушение вертолете в Иркутской области, заявил директор Братской региональной поисково-спасательной базы Олег Пихтин. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Поисковики, находящиеся на месте, где проводится спасательная операция, нашли корпус и тела», — сказал он.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что поднять корпус найденного вертолета нельзя, так как лед слишком тонкий. Сам вертолет с телами погибших находится на глубине 65 м на дне Кочегаринского залива Ангары (Братское водохранилище). Остатки летательного аппарата найдены с помощью глубоководного аппарата Falcon

О том, что пропавший в Братском районе Иркутской области вертолет Eurocopter АМ-350 совершил вынужденную посадку на ледовом поле у поселка Чистый стало известно 7 декабря. На борту летательного аппарата находились два человека: — пилот и бизнесмен Егор Банщиков. Ранее он возглавлял компанию «Ангара Лес», ликвидированную в 2016 году. В районе места крушения вертолета находился участок, который арендовал Банщиков как частный предприниматель для лесозаготовок.