Пропавший вертолет экстренно сел в Иркутской области

Вертолет Eurocopter АС-50 («Еврокоптер»), пропавший в Братском районе Иркутской области, совершил вынужденную посадку. Об этом сообщил РБК источник в экстренных службах.

«Сейчас туда [на место посадки в Иркутской области] выдвигаются поисково-спасательные силы», — добавил собеседник РБК.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области РБК заявили, что информация о вертолете, совершившем аварийную посадку, уточняется.

Ранее 7 декабря источник «РИА Новости» в экстренных службах Иркутской области сообщил, что ​Eurocopter АС-50 был обнаружен с воздуха поисковой группой. Вертолет находится на ледовом поле возле населенного пункта Чистый. На его борту — два человека, отметил собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, за штурвалом был частный предприниматель. Вертолет летел из Братска в поселок Чистые Ключи. Собеседник агентства добавил, что на место обнаружения вертолета вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «АэроБратск». К вылету готов и вертолет Ми-8 МЧС России.

О пропаже вертолета ранее 7 декабря сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах региона.