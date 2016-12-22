СК начал проверку крушения вертолета в Ставрополье

Следственный комитет начал проверку в связи с крушением вертолета в Ставропольском крае. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного управления на транспорте сообщает ТАСС.

Вертолет принадлежал фирме «Баркол». Представители компании в разговоре с РБК подтвердили факт катастрофы, но отказались от комментариев.

В Карачево-Черксесской транспортной прокуратуре, к зоне обслуживания которой относится место происшествия, РБК сообщили, что туда выехал заместитель главы ведомства, следственно-оперативная группа и следователи. «При каких обстоятельствах [произошло крушение вертолета] пока неизвестно. Обнаружен сам вертолет и тела пилота и пассажира. С 10:25 по местному времени была потеряна связь с экипажем, по месту последней подачи сигнала сотовой связи их обнаружили», - рассказал журналистам транспортный прокурор Расул Эркенов.

Двухместный вертолет Robinson R-44 потерпел крушение в Андроповском районе Ставропольского края. Погибли два человека. На земле жертв и разрушений нет. Вертолет обнаружили в 16:20 в степи между селами Дубовая Балка и Кианкиз.



