Более трети россиян понадеялись на изменение жизни к лучшему

Более трети россиян (35%) ожидают улучшения жизненной ситуации их самих, а также их семей, еще 15% респондентов дают негативный прогноз, а 40% опрошенных не ждут изменений в будущем году. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившем в РБК.

Около 65% россиян расценили свое материальное положение как среднее, еще 20% опрошенных сочли его плохим. Только 14% респондентов назвали свое материальное положение хорошим.

Текущее экономическое положение в России назвали средним 56% опрошенных, еще 21% респондентов расценили его как плохое. Лишь пятая часть россиян сочла его хорошим.

Кроме того, треть опрошенных (33%) назвали политическую обстановку в России хорошей, а 47% респондентов полностью согласны с политическим курсом страны. Недовольны положением дел в российской политике 10% россиян, еще 11% опрошенных не согласны с политическим курсом.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 27, 28 и 30 ноября, в нем принимали участие 1800 респондентов в возрасте от 18 лет.