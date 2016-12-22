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Россияне рассказали ВЦИОМу о недовольстве системой здравоохранения
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Россияне рассказали ВЦИОМу о недовольстве системой здравоохранения
Общество, 12:51
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Россияне рассказали ВЦИОМу о недовольстве системой здравоохранения

Большинство россиян недовольны состоянием российской системы здравоохранения. Положительно ее оценивают только 9%. Об этом сообщается в пресс-релизе Всероссийского центра изучения общественного мнения, поступившем в РБК.

52% опрошенных оценили состояние здравоохранения отрицательно, 37% сочли его удовлетворительным. Среди основных проблем были названы недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей (37%), нехватка специалистов (37%), недоступность медицинской помощи для населения из-за дороговизны (35%), недостаточная оснащенность медицинских учреждений современным оборудованием (31%). Работу страховых компаний, предоставляющих полис обязательного медицинского страхования (ОМС), считают первоочередной проблемой 3% опрошенных.

89% опрошенных заявили, что хотя бы раз в жизни пользовались полисом ОМС, в том числе 53% делали это год назад. Среди проблем, возникших при этом, были названы длительное ожидание (56% сами с ним столкнулись, 27% знают о них со слов родственников и знакомых), некомфортные условия — отсутствие достаточного количества сидячих мест и нормальной вентиляции (42% и 11% соответственно), отсутствие необходимого оборудования, лекарств и т.д. (40% и 29%), непрофессионализм врачей, неправильно поставленный диагноз и назначенное лечение (37% и 43%).

В исследовании приняли участие 1200 респондентов старше 18 лет.

Теги: ВЦИОМ , медицина , Опрос
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