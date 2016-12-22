В Астраханской области в ДТП погибли пять человек

В результате ДТП в Икрянинском районе Астраханской области погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщил РБК источник в региональном управлении МЧС и подтвердил источник в МВД.

«В 9:15 в дежурную часть МВД по Астраханской области поступил сигнал о ДТП на трассе Астрахань — Махачкала, столкнулись два легковых автомобиля», — рассказал источник в МВД.

По его словам, пострадали восемь человек, из них пять человек погибли, в том числе один ребенок.

«Три человека госпитализированы в близлежащие больницы в состоянии тяжелой и средней степени тяжести», — сообщил источник в МЧС.

11 декабря в Новосибирской области при аварии на трассе погибла двухлетняя девочка. Также 11 декабря при лобовом столкновении двух автомобилей в Приморье погибли два человека.



