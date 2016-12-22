В Новосибирской области при аварии на трассе погибла двухлетняя девочка

В Новосибирской области на трассе К-17Р Новосибирск — Павлодар произошло столкновение двух легковых автомобилей, говорится в сообщении регионального управления МВД. Семь человек пострадали, погибла двухлетняя девочка.
Авария произошла в результате неудачного обгона. Машина Toyota Sprinter под управлением 34-летнего мужчины выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Audi A6. Помимо водителей и двух взрослых пассажиров в машинах находились дети — девятилетняя девочка, двухлетний мальчик, пятилетний мальчик и двухлетняя девочка. Последняя скончалась в больнице от полученных травм.
Следователи ведут проверку обстоятельств ДТП.
В Пермском крае 6 декабря микроавтобус «ГАЗель» сбил троих несовершеннолетних детей на пешеходном переходе. Один из пострадавших скончался на месте.