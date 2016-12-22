Жертвами ДТП в Приморье стали два человека

В лобовом столкновении двух автомобилей в Приморье погибли два человека, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел на 696 км трассы Хабаровск-Владивосток. Как сообщают в полиции, 61-летний водитель Honda CR-V не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan X-TRAIL. Погиб водитель автомобиля Honda и ехавший в нем девятилетний ребенок. 53-летняя женщина доставлена в больницу в состоянии комы с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. 62-летний водитель Nissan обратился за медпомощью.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственная группа, а также бригада скорой помощи. Полиция начала проверку аварии.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Москве на Внуковском шоссе погибли три человека. Столкнулись три автомобиля — Peugeot, Mercedes и Lada Priora. Также сообщалось о двух пострадавших в аварии.

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