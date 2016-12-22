Число погибших в результате ДТП с «КамАЗом» в Якутии возросло до девяти

Число погибших в результате столкновения «КамАЗа» с микроавтобусом «УАЗ» возросло до девяти, сообщается на сайте МЧС.

Три человека при аварии пострадали, говорится в сообщении. Установлено, что микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. После случившегося «УАЗ» загорелся.

По факту гибели людей в результате аварии было возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СКР по Якутии. Дело завели по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Вместе с тем органы внутренних дел возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). «Установлено, что водитель автомашины «УАЗ» являлся индивидуальным предпринимателем и оказывал услуги по перевозке пассажиров», — говорится в сообщении.

В числе погибших оказалась двухлетняя девочка, добавили в СК. «Трое других пострадавших, в числе которых оказался водитель грузовой автомашины, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.

Столкновение микроавтобуса с «КамАЗом» произошло 8 декабря на трассе «Колыма». В пресс-службе главного управления МЧС по Якутии РБК сообщили, что при ДТП еще восемь человек пострадали. Авария произошла в 16 км от поселка Нижний Бестях.