МИД назвал голословными обвинения США в нарушении договора РСМД

Россия будет соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) до тех пор, пока его соблюдают США. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД к 30-й годовщине подписания документа.

«Вновь подчеркиваем, что будем соблюдать все условия Договора о РСМД до тех пор, пока их соблюдают наши партнеры. Готовы вести с США деполитизированный, профессиональный диалог по существу накопившихся вокруг него проблем. Однако не приемлем попыток разговаривать с нами языком ультиматумов, оказывать на Россию военно-политическое и санкционное давление, о чем взахлеб рассуждают в Вашингтоне», — отмечает МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Москва соблюдает условия договора.

«Мы добиваемся того же от США, достаточно вольно трактующих существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений, и одновременно продолжающих выдвигать в наш адрес голословные обвинения в нарушении соглашения», — добавили там.

Лавров рассказал о подозрениях России в адрес США по ДРСМД

Ранее заместитель госсекретаря США Томас Шеннон в интервью «Коммерсанту» обвинил российскую сторону в нарушении договора РСМД. По его словам, Соединенные Штаты в связи с этим рассматривают возможное военное решение вопроса.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне и вступил в силу 1 июня 1988 года. Стороны обязались отказаться от производства, испытания и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.