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В МИД рассказали о последствиях возможного введения новых санкций США
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В МИД рассказали о последствиях возможного введения новых санкций США
Война санкций, 18:36
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В МИД рассказали о последствиях возможного введения новых санкций США

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в случае принятия США новый санкций «в контексте Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» (ДРСМД) может сорваться заседание Специальной контрольной комиссии по данному соглашению. Его заявление опубликовано на официальном сайте российского Министерства иностранных дел.

«Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны», — сказал Рябков. Он отметил, что давление на Россию в экономическом и военном плане «не сработает». «Им следует, наконец, избавиться от иллюзий, чтобы мы перестали попусту терять время и занялись совместным выправлением отношений, оказавшихся по американской вине в последние годы в состоянии глубокого кризиса», — заявил заместитель министра иностранных дел России.

Рябков напомнил, что в случае, если США перестанут соблюдать положения ДРСМД, то Россия будет вынуждена дать «зеркальный ответ», как заявлял президент Владимир Путин.

Рябков напомнил, что США, обвиняя Россию в нарушении Договора, «отмахиваются» от вопроса о своих обязательствах. Он привел в пример установки на американской базе противоракетной обороны «Девеселу» в Румынии. Рябков рассказал, что они могут запустить не только ракеты-перехватчики, но и ударные «Томагавки».

В субботу, 9 декабря, издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента США сообщило, что лидер США Дональд Трамп одобрил пакет санкций в отношении России за предполагаемое нарушение Москвой условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам собеседника издания, ограничения были разработаны Министерством торговли. Ведомство хочет ввести новые санкции против тех компаний, которые помогали в разработке запрещенных договором крылатых ракет. Собеседник издания отметил, что решение о новых санкциях было принято Советом нацбезопасности (СНБ) при Белом доме.

В пятницу, 8 декабря, заместитель государственного секретаря США Томас Шеннон в интервью газете «Коммерсантъ» обвинил Россию в нарушении договора о РСМД. По его словам, Москва, несмотря на соглашение, изготавливает и развертывает ракетную систему». Шеннон отметил, что из-за этого в США начали думать о военном решении, чтобы противостоять России.

Теги: Сергей Рябков , Санкции , ДРСМД
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