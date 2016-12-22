USAID не заметила снятия блокады с Йемена

Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией не сняла блокаду с портов Йемена, заявил глава американской гуманитарной организации USAID Марк Грин. Об этом сообщает Reuters.

Глава USAID призвал Эр-Рияд и коалицию арабских стран открыть йеменские порты, а повстанцев-хуситов — прекратить огонь. «К сожалению, я не могу сказать, что произошло смягчение блокады», — сказал Грин.

Кроме того, на сайте организации сообщается, что 12 декабря властями США была утверждена срочная программа продовольственной помощи Йемену в размере $130 млн. Всего с октября 2016 года USAID оказала гуманитарной помощи стране на $768 млн.

Ранее коалиция заявляла, что 11 ноября смягчила блокаду, открыв доступ к двум йеменским аэропортам. Это произошло через два дня после заявления ООН о том, что блокада может вызвать самый массовый голод за последнее десятилетие. 7 декабря президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию «немедленно» открыть доступ для гуманитарной помощи в страну

Блокада воздушный и морских портов Йемена была установлена 6 ноября коалицией во главе с Саудовской Аравией. Поводом для этих мер стал запуск с йеменской территории баллистической ракеты, которая достигла окрестностей саудовской столицы — Эр-Рияда. Ракета была сбита системами ПВО королевства. Эр-Рияд обвинил в запуске ракеты Иран, который поддерживает повстанцев-хуситов. К этому мнению присоединился президент США Дональд Трамп.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт на стороне признанного правительства вступила коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Повстанцев-хуситов, которые до недавнего времени действовали вместе со сторонниками бывшего президента Йемена Али Абдадллы Салеха, поддерживает Иран. В конце ноября 2017 года между хуситами и сторонниками Салеха произошел раскол, вылившийся в уличные бои в столице страны Сане. 2 декабря экс-президент заявил о готовности к переговорам с Эр-Риядом, однако в тот же день был убит хуситами. Это событие привело к окончательному распаду коалиции повстанцев и изоляции хуситов.

Кроме того, часть страны находится под контролем террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каеда» (запрещены в России).