Трамп призвал Саудовскую Аравию разрешить доставку гумпомощи в Йемен

Президент США Дональд Трамп призвал власти Саудовской Аравии разрешить все поставки гуманитарной помощи в Йемен, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского лидера.

«Я поручил официальным лицам моей администрации позвонить руководству Королевства Саудовская Аравия и попросить его дать разрешение на поставку всего продовольствия, топлива, воды и медикаментов жителям Йемена, которые отчаянно в них нуждается», — говорится в заявлении Трампа.

«Это должно быть сделано немедленно», — подчеркнул он.

В начале ноября арабская коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией перекрыла границы Йемена в ответ на пуск ракеты в сторону Эр-Рияда с территории, которая находится под контролем повстанцев-хуситов. Баллистическую ракету сбили в окрестностях столицы Саудовской Аравии. После этого коалиция начала морскую и воздушную блокаду Йемена для того, чтобы «воспрепятствовать снабжению мятежников иранским оружием».

В ООН 9 ноября заявляли, что блокада Йемена приведет к самому массовому голоду за последние десятилетия и к миллионам жертв. Спустя два дня коалиция открыла два йеменских аэропорта — Аден и Сайвун.

Гражданская война в Йемене между правительственной армией и повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года. Аравийская коалиция вошла на территорию Йемена в 2015 году и поддержала войска республики. Иран в свою очередь выступает на стороне повстанцев.