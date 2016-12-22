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В Совфеде прокомментировали «антироссийский» оборонный бюджет США

Очевидцы рассказали о взрыве на газовом хабе в Австрии

Трамп одобрил оборонный бюджет на $700 млрд

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Арбитраж Башкирии арестовал активы «Системы» по новому иску «Роснефти»

Власти дали «Массандре» помещения под первые магазины за пределами Крыма

Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом

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Отряд российских саперов вернулся из Сирии

Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу

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Россия обсудит с МОК детали участия спортсменов в Олимпиаде

Башкирия подала иск против АФК «Система» на 131,6 млрд руб.