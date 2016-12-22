Очевидцы рассказали о взрыве на газовом хабе в Австрии

Взрыв на газораспределительной станции в австрийском Баумгартене оплавил машины, стоявшие на парковке. Рассказы очевидцев и фото с места происшествия публикует австрийское издание Kronen Zeitung.
Взрыв произошел примерно в 9:00 по местному времени (7:00 мск). «Небо покраснело от огня, а над нашей церковью стоял столб черного дыма», — рассказали местные жители.
Рабочие нефтеперерабатывающего завода, к которому относится хаб, рассказали, что от взрыва зазвенели стекла, а со стен посыпалась штукатурка.
Читатель газеты из Вены сообщил, что красный всполох в небе был виден в столице (расстояние между городами — примерно 87 км).
Ранее полиция федеральной земли Нижняя Австрия сообщила, что причиной ЧП стала техническая неисправность. По данным губернатора региона, жертвой взрыва стал один человек, 21 пострадал.
Правительство Италии объявило режим чрезвычайного положения в связи со взрывом, так как в страну перестал поступать российский газ.
Центр в австрийском Баумгартене появился на месте отработанного месторождения природного газа в 1959 году. В конце 60-х через него стали проходить поставки из СССР. Сегодня газовый хаб обслуживает интересы всей Европы и входит в тройку крупнейших газораспределительных центров региона.
Природный газ поступает сюда преимущественно из России через Словакию и распределяется в транзитные системы газопроводов в направлении Германии, Венгрии и Италии. В 2015 году при внутреннем потреблении Австрией газа менее 8 млрд куб. м через центр прошло около 40 млрд.