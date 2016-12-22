Опубликовано видео взрыва на газовом хабе в Австрии

Опубликовано видео с места взрыва на газораспределительной станции близ Баумгартена в Австрии. Ролик разместил портал News.ORT.at.

Видео: iptv.orf.at

Инцидент произошел днем 12 декабря. Из-за взрыва на станции возник пожар.​ В результате ЧП погиб один и пострадал 21 человек.

Полиция федеральной земли Нижняя Австрия предположила, что причиной произошедшего стала техническая неисправность. Представитель Gas Connect Austria Армин Тейхерт заявил, что взрыв не был терактом.

В компании затруднились назвать срок завершения восстановительных работ. По словам представителя Gas Connect Austria, взрыв нанес серьезный ущерб, оценивать который пока рано, но он негативно повлияет на транзит газа в ближайшие дни. «Газ не пойдет через Баумгартен до тех пор, пока власти не дадут «зеленый свет», — пояснил представитель Gas Connect.

Министерство экономического развития Италии 12 декабря объявило о введении чрезвычайного положения в связи с прекращением поставок в страну газа из России.



Газораспределительный центр в Баумгартене Центр в австрийском Баумгартене появился на месте отработанного месторождения природного газа в 1959 году. В конце 60-х через него стали проходить поставки из СССР. Сегодня газовый хаб обслуживает интересы всей Европы и входит в тройку крупнейших газораспределительных центров региона. Природный газ поступает сюда преимущественно из России через Словакию и распределяется в транзитные системы газопроводов в направлении Германии, Венгрии и Италии. В 2015 году при внутреннем потреблении Австрией газа менее 8 млрд куб. м через центр прошло около 40 млрд.

Газораспределительный центр в Баумгартене





