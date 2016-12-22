Российские специалисты не пострадали при взрыве газового хаба в Австрии

При взрыве на газораспределительной станции в районе австрийского Баумгартена, по предварительной информации, российские специалисты не пострадали. Об этом посольство России в Австрии сообщило в своем аккаунте в Twitter.

​«По предварительной информации, никто из российских специалистов, работающих на газораспределительной станции Баумгартен, в результате взрыва не пострадал. Находимся в контакте с представительством «Газпром экспорта» в Вене. Продолжаем отслеживать ситуацию», — сообщили в посольстве.





Видео: Ruptly

Взрыв на газораспределительной станции в районе населенного пункта Баумгартен в Австрии произошел 12 декабря. По предварительным данным, при взрыве один человек погиб, около 20 пострадали. В результате ЧП оказались нарушены поставки российского газа в страны Европы. Цена газа на хабе в Баумгартене после аварии возросла в полтора раза, с $292 до $413 за 1 тыс. куб. м. Ведущие газотранспортные операторы ЕС сообщили о падении объема импорта российского газа. Транзит газа через Австрию на юг и юго-восток (в Словакию, Венгрию, Словению, Хорватию) также нарушен.