НОВАТЭК назвал покупателя первой партии газа с «Ямала СПГ»

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Ямал СПГ» отгружена в адрес азиатского покупателя — «дочки» малазийской Petronas, Petronas LNG UK Limited. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении НОВАТЭКа, который владеет 50,1% «Ямал СПГ».

НОВАТЭК во вторник, 5 декабря, заявил о запуске первой очереди завода мощностью 5,5 млн т в год, а в пятницу, 8 декабря, президент Владимир Путин дал команду на начало погрузки СПГ на танкер «Кристоф де Маржери». Объем первой партии составил 170 тыс. куб. м, говорится в сообщении НОВАТЭКа.

Председатель правления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил журналистам 8 декабря, что первые партии сжиженного газа проекта «Ямал СПГ» будут направлены азиатским покупателям, а первым их может получить Китай.

Поставки СПГ с «Ямала СПГ» по долгосрочным контрактам начнутся в апреле 2018 года. Более ранние объемы будут продаваться акционерами на спотовом рынке. «Отправив первый танкер с грузом СПГ, НОВАТЭК выходит на мировой газовый рынок. Имеющиеся на полуостровах Ямал и Гыдан запасы природного газа позволяют производить более 70 млн т СПГ в год. Использование этого потенциала в перспективе дает возможность нашей стране войти в число крупнейших экспортеров СПГ в мире», — отметил Михельсон (его слова приводятся в сообщении компании).

Помимо НОВАТЭКа у «Ямал СПГ» еще три акционера: по 20% принадлежит французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% — китайскому Фонду Шелкового пути.