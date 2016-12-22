Летчики ВКС в Хмеймиме рассказали Путину о сроках возвращения в Россию

Летчики ВКС на базе Хмеймим в Сирии в понедельник начнут возвращаться в Россию. Об этом они рассказали президенту Владимиру Путину, который посетил авиабазу. Видео общения в эфире показал телеканал «Россия 24».

Путин спросил у летчиков, сколько они уже находятся в Сирии. Летчики рассказали президенту, что служат в Хмеймиме два месяца. «Когда на родину отбываете?» — спросил у них Путин. «Сегодня», — ответили ему несколько военных. «Вам спасибо большое еще раз, всего вам доброго. Счастливой дороги на родину», — поблагодарил их президент.

Сроки вывода российского контингента из Сирии прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметивший, что это «не вопрос одного дня», передает «Интерфакс». Песков не смог ответить на вопрос, произойдет ли это до Нового года. Песков пояснил, что российское присутствие на базах в Сирии сохранится. «Президент, собственно, отметил, что останется Хмеймим и в Тартусе останется база», — рассказал он.

Путин прилетел на авиабазу Хмеймим 11 декабря. Во время визита президент объявил о начале вывода российского контингента из страны. Из Сирии глава государства направился с государственным визитом в Египет.